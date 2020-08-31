В Тульской области продлили масочный режим до 7 сентября

ТУЛА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Тульской области в понедельник продлили действие масочного режима, а также запрет на проведение массовых мероприятий и работу развлекательных и досуговых организаций, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"31 августа внесены изменения в указ губернатора №41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области". До 7 сентября продлено действие ограничений, принятых в связи с введением режима повышенной готовности", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Режим повышенной готовности из-за пандемии ввели в Тульской области с 16 марта, в предыдущий раз он продлевался до 31 августа. Сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. Большая их часть уже отменена: возобновили работу торговые центры, непродовольственные рынки и ярмарки, предприятия общепита, учреждения спорта, библиотеки, музеи. Открылись кинотеатры, снят запрет на деятельность фуд-кортов в торговых центрах, началось проведение профосмотров и диспансеризации в поликлиниках для всех граждан, кроме жителей старше 65 лет и людей с хроническими болезнями. С 1 сентября разрешается проводить концерты, спектакли и цирковые представления в помещениях учреждений культуры.

В регионе лабораторно подтверждено 9 254 случая заражения коронавирусом, 28 - за последние сутки, с начала пандемии выздоровели 8 070 человек, 322 пациента умерли.