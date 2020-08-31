Власти Мордовии отменили самоизоляцию для граждан старше 65 лет

ТАСС, 31 августа. Власти Мордовии приняли решение отменить обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет, сообщается на сайте правительства республики.

"Подпункт 2 пункта 3, [где говорилось о необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать самоизоляцию] признать утратившим силу", - говорится в опубликованном на сайте указе главы Мордовии Владимира Волкова.

Ранее власти Мордовии, которая находится на втором этапе снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, разрешили работать музеям и библиотекам без посещения читального зала, отменили самоизоляцию для въезжающих из других регионов граждан. Реальный сектор экономики в республике работает с апреля, разрешено работать небольшим магазинам, парикмахерским, автосервисам, рынкам, химчисткам и другим предприятиям бытовых услуг, возобновили работу бассейны, теннисные, картинговые, конные центры и центры активного отдыха в формате индивидуальных занятий, а жителям разрешили занятия спортом на открытом воздухе.

В Мордовии сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах и транспорте.

За сутки в Мордовии выявлено 32 случая заражения коронавирусом, 24 человека выписаны с выздоровлением. За период пандемии выявлено 5462 случая заражения, 4287 человек выздоровели, 38 человек умерли. На стационарном лечении находятся 505 человек.