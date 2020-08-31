На Ставрополье разрешили очный режим работы вузов, колледжей и техникумов

СТАВРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление, определяющее очное посещение университетов, колледжей и техникумов в Ставропольском крае. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Руководителям государственных образовательных организаций Ставропольского края, реализующих программы дополнительного, высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, поручено обеспечить реализацию учебного процесса с возможностью посещения обучающимися образовательных организаций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что учреждениям федеральной, муниципальной и частной подведомственности даны аналогичные рекомендации по режиму работы. В регионе возобновляется действие льгот на оплату проезда в муниципальном транспорте для студентов и школьников, эта мера была приостановлена в период пандемии.

Школы Ставропольского края с 1 сентября также начинают работу в очном режиме, однако по заявлению родителей ребенок может быть переведен на дистанционное обучение. Детские сады до 1 октября 2020 года в крае будут действовать в режиме свободного посещения.

С начала пандемии в Ставропольском крае зарегистрировано 11 985 случаев новой коронавирусной инфекции. Умерли 237 пациентов с коронавирусом, после выздоровления из больниц выписаны 8069.