В Ярославской области разрешили массовые культурные и образовательные мероприятия

ТАСС, 31 августа. Власти Ярославской области с 1 сентября разрешили проведение в регионе массовых культурных, досуговых и образовательных мероприятий при соблюдении необходимых требований Роспотребнадзора. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона на своих страницах в соцсетях.

"В преддверии начала учебного года и работы детских садов и образовательных организаций в очном формате в Ярославской области смягчен запрет на собрания численностью более 50 человек. Разрешено проведение массовых культурно-просветительских, образовательных, досуговых или зрелищно-культурных мероприятий, осуществляемых в рамках текущей деятельности организаций", - говорится в сообщении.

В конце августа в регионе возобновили работу спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги, физкультурно-спортивные организации при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, профессиональных спортивных соревнований. Соревнования будут проводиться при загрузке трибун для болельщиков не более чем на 30%.

К 31 августа в Ярославской области выявили 7 228 случаев заражения коронавирусом. За все время 6 407 человек выздоровели, 36 пациентов умерли.