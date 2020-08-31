Власти Ярославской области приобретут новые квартиры для жильцов дома, где произошел взрыв

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Владельцы квартир, разрушенных в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Ярославле, получат новое жилье. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Предварительно, по результатам строительной экспертизы, 12 квартир в доме признаны частично и полностью разрушенными. Глава региона поручил приобрести для их владельцев за счет областных средств новое жилье. В настоящее время уже найдены варианты в радиусе двух километров от поврежденного дома. Квартиры будут большей площади, чем старые", - говорится в сообщении.

1 сентября завершится косметический ремонт в третьем подъезде, по результатам строительной экспертизы квартиры в нем признаны пригодными для проживания. Заселение можно будет начать в среду. В подъезде уже восстановлено электроснабжение, подключены системы горячего и холодного водоснабжения, будет возобновлена подача газа.

В первом подъезде проведут противоаварийные работы, планируется демонтировать аварийные конструкции и утеплить фасад с разрушенной стороны дома. После повторного обследования будет принято решение о возможности частичного заселения этого подъезда. Во втором подъезде, который получил наибольшие повреждения, планируются ремонтно-восстановительные работы.

"Подготовку и реализацию проекта на безвозмездной основе готово на себя взять ООО "Тверской домостроительный комбинат". В соответствии с подготовленной дорожной картой по ликвидации повреждений завершить восстановление планируется в III - IV кварталах 2021 года. На время этих работ людям будет предоставлена недвижимость из маневренного фонда Ярославля", - уточняет пресс-служба.

В Ярославле работает два пункта временного размещения - в гостиницах "Которосль" и Azimut. Всего, по данным правительства региона, в них находятся 184 человека, в том числе 42 ребенка.