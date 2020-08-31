Новый свидетель обвинения по делу Ефремова сам явился в полицию для дачи показаний

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новый свидетель обвинения по делу актера Михаила Ефремова Илья Бабиков сообщил, что не хотел давать показания в суде и надеялся, что будет достаточно показаний, которые он дал полиции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

По словам Бабикова, 29 июля он написал в Instagram адвокату потерпевших Александру Добровинскому, что он тот самый человек, который выводил Ефремова из машины после аварии. "Добровинский посоветовал, чтобы я рассказал все, как было. Потом я решил, что правильнее обратиться в госорганы, после чего пришел в следственное управление полиции. Написал заявление, но после этого меня не допрашивали. У меня была надежда, что я не приду сюда", - сказал он. По словам Бабикова, недавно ему позвонил следователь и попросил явиться в суд для дачи показаний.

Как сообщил ТАСС Добровинский, благодаря программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", в которой он попросил показать фотографию с места ДТП, был найден главный свидетель обвинения. "Им оказался врач Илья Бабиков. Он лично помогал Михаилу Ефремову выйти из машины и заглядывал в автомобиль. Он убедился, что там никого не было, ни на одном сиденье, кроме водительского", - сказал Добровинский.

Бабиков в суде в ходе допроса заявил, что узнает себя на видеозаписях, сделанных на месте ДТП.

"Вот я, а вот мой друг", - сказал он. При этом адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская отметила, что свидетель открывает на видео правую пассажирскую дверь, а в ходе показаний заявил, что зашел с левой стороны машины артиста. Бабиков эти слова оставил без внимания, и защита артиста попросила отразить этот момент в протоколе. "Обязательно. Мы все заносим в протокол, вы не представляете, насколько. Вам потом стыдно станет", - отметила судья Елена Абрамова.

Ранее Бабиков заявил в суде, что лично выводил Ефремова с водительского места сразу после автоаварии.