В Северной Осетии семьям погибших в терактах начислят к пенсиям по 3 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии начнут с 2021 года начислять по 3 тыс. рублей к пенсиям семьям погибших в терактах. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в понедельник по итогам заседания правительства региона.

"Внесены изменения в постановление правительства Северной Осетии от 7 октября 2005 г. № 270 "Об осуществлении мер социальной поддержки семей погибших в результате террористических, диверсионных актов на территории Республики Северная Осетия-Алания", согласно которым с 1 января 2021 года надбавку к пенсии в размере 3 тысяч рублей будут получать и родители погибших совершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

Ранее эта норма касалась только родителей несовершеннолетних жертв.