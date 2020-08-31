"Силовые машины" откроют студенческое конструкторское бюро в Петербургском Политехе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Компания "Силовые машины" и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключили соглашение о создании на базе вуза студенческого конструкторского бюро, где учащиеся смогут принять участие в реальных проектах по разработке машин для энергетической отрасли. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе СПбПУ.

"Создание совместного студенческого конструкторского бюро - это принципиально новый формат для решения проблем кадрового дефицита по новым и перспективным профессиям. Студенты университета получают возможность реализации реальных конструкторских и технологических проектов в интересах промышленного заказчика. Работа студенческого конструкторского бюро предполагает углубленное изучение перспективного энергетического оборудования, современных средств автоматизированного проектирования и численного моделирования, применяемых конструкторскими и технологическими подразделениями АО "Силовые машины", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, студентам СПбПУ будет доступно современное компьютерное и мультимедийное оборудование. Учащиеся уже на этапе обучения смогут попробовать себя сразу в нескольких специальностях. Таким образом, они приобретут ценный опыт и конкурентные карьерные преимущества в начале профессиональной деятельности.

"В 2020 году состоится набор 25 студентов по новой совместной образовательной программе. По итогам обучения студенты получают диплом о профессиональной переподготовке, а также возможность трудоустройства в АО "Силовые машины", - отмечается в сообщении.