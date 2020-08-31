Попова: ситуация с коронавирусом в России позволяет начать учебный год в очной форме

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России сегодня позволяет начать учебный год в очном формате. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале " Россия-1 ".

"Эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме. COVID вносит свои коррективы. В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому", - сказала она.

Попова пояснила, что детям в школе будут измерять температуру, но носить маски они не обязаны - это является требованием только для сотрудников пищеблока и столовой. Глава ведомства напомнила, что в новом учебном году будут внедрены ступенчатое расписание, использование разных входов, закрепление за каждым классом своего кабинета.

"Кабинеты для отдельных дисциплин будут использоваться с интервалами. Класс, который будет из своего помещения закрепленного переходить в специальный кабинет, будет это делать, не соприкасаясь с другими ребятами", - добавила Попова.

В этих классах после каждого блока занятий обязательно будут проводить влажную уборку, дезинфекцию и обеззараживание воздуха.

По словам Поповой, школьники могут вернуться к дистанционному обучению в случае обострения ситуации с коронавирусом по тому же алгоритму, который применяется при вспышках гриппа. "Да, это может быть, но так же, как и при гриппе, как при других респираторных инфекциях", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава Роспотребнадзора отметила, что речь идет об алгоритме, который "используется для гриппа, для острых респираторных инфекций" уже в течение нескольких лет.

Учебный год в вузах

Иностранные студенты, которые уже находятся в России, смогут начать учебный год без ограничений, добавила Попова. "Иностранные студенты, которые находятся в Российской Федерации, - я уверена, что здесь никаких ограничений нет. А те, кто еще не приехал в Российскую Федерацию, смогут приехать тогда, когда это будет разрешено из разных стран, по тем правилам, которые будут определены", - сказала она.

Кроме того, напомнила она, все студенты должны будут носить маски в вузах. "Сегодня мы вынуждены предпринять именно такие меры, потому что студенты - самая активная в части общения часть нашего общества", - подчеркнула Попова.

Ранее глава ведомства допустила, что в будущем от требования носить маски в университете могут отказаться, но пока оно является необходимостью.