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Пандемия COVID-19
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Попова призвала готовиться к "самым разным" вариантам развития ситуации с коронавирусом

По словам главы Роспотребнадзора, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабильна, но фиксируется ряд вспышек
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает необходимым быть готовыми к "самым разным вариантам" развития ситуации с коронавирусом. Но она при соблюдении определенных правил профилактики измениться не должна, уверена руководитель ведомства.

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"Мы должны быть готовы к самым разным вариантам, собственно, это сегодня и происходит. Но если мы будем соблюдать правила, <...> изменений произойти не должно", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

По ее словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабильна, но фиксируется ряд вспышек.  "Сегодня стабильность ситуации в Российской Федерации, она определена. Снижение определенное продолжается, но уже сегодня мы видим несколько групповых очагов, вспышек, и с ними работаем", - сказала она.

 

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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