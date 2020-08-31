Попова призвала готовиться к "самым разным" вариантам развития ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает необходимым быть готовыми к "самым разным вариантам" развития ситуации с коронавирусом. Но она при соблюдении определенных правил профилактики измениться не должна, уверена руководитель ведомства.

"Мы должны быть готовы к самым разным вариантам, собственно, это сегодня и происходит. Но если мы будем соблюдать правила, <...> изменений произойти не должно", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

По ее словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабильна, но фиксируется ряд вспышек. "Сегодня стабильность ситуации в Российской Федерации, она определена. Снижение определенное продолжается, но уже сегодня мы видим несколько групповых очагов, вспышек, и с ними работаем", - сказала она.