Власти Мордовии разрешили работу кинотеатров, зоопарков и домов творчества

ТАСС, 31 августа. Театры, кинотеатры, зоопарки и дома творчества в Мордовии, закрытые из-за пандемии коронавируса, получили разрешение возобновить работу. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства республики.

"Ограничения не распространяются на деятельность театров и кинотеатров (кинозалов), деятельность клубных формирований в учреждениях клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества), деятельность зоопарков", - говорится в указе главы региона Владимира Волкова.

Ранее власти Мордовии, которая находится на втором этапе снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, разрешили работать музеям и библиотекам без посещения читального зала, отменили самоизоляцию для въезжающих из других регионов граждан, прилетевших из-за границы обязали сдавать тест на коронавирус. Реальный сектор экономики в республике работает с апреля, разрешено работать небольшим магазинам, парикмахерским, автосервисам, рынкам, химчисткам и другим предприятиям бытовых услуг, возобновили работу бассейны, теннисные, картинговые, конные центры и центры активного отдыха в формате индивидуальных занятий, а жителям разрешили занятия спортом на открытом воздухе. В Мордовии сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах и транспорте.

Посещение парков

Власти республики также разрешили гражданам посещать парки, однако сохранили запрет на работу аттракционов, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале правительства Мордовии.

Отмечается, что смягчение режима противодействия пандемии коронавируса в Мордовии связано с постепенным снижением уровня инфицирования.

За сутки в Мордовии выявлено 32 случая заражения коронавирусом, 24 человека выписаны с выздоровлением. За период пандемии выявлено 5 462 случая заражения, 4 287 человек выздоровели, 38 пациентов умерли. На стационарном лечении находятся 505 человек.