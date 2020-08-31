Хабиров пожаловался в СК из-за продажи Башкирской содовой компании

"Мы уже отправили заявление за моей подписью в адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина. Заявление о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти. Суть та же. Мы считаем, что размыт пакет и, соответственно, нанесен ущерб нашей республике", - цитирует Хабирова пресс-служба.

По данным региональных властей, ущерб превысил 34 млрд рублей. Основной этап сделки по продаже предприятия происходил в 2013 году. При этом приватизация предприятия "Сода", на базе которой появилась БСК, осуществлена с учетом всех требований и обжаловать ее итоги не представляется возможным. "Таким образом, правительством Республики Башкортостан подготовлен иск о пересмотре слияния ОАО "Сода" и ОАО "Каустик", осуществленного в 2007-2013 годах, в результате которого правительство Республики Башкортостан утратило контроль над ОАО "Сода", - сообщается на официальном сайте главы Башкирии.

Согласно выдержке из заявления на сайте главы республики, в 2008 году ОАО "Сода" была реорганизована и потеряла часть стоимости, а ее активы перешли двум новым организациям. В 2008-2010 годах одну из них продали учрежденной в Нидерландах компании. "Выделение из ОАО "Сода" ОАО "Строительные материалы" и ОАО "Сырьевая компания" привело к уменьшению стоимости ОАО "Сода" и, как следствие, к сокращению государственного пакета акций при осуществлении конвертации при присоединении к ОАО "Каустик". Также республика утратила контроль над цементным производством и право управления минерально-сырьевой базой известняка. В 2013 году в целях создания объединенной содовой компании по производству кальцинированной соды в ущерб имущественным интересам республики было принято решение о проведении реорганизации ОАО "Сода" в форме присоединении к ОАО "Каустик", - следует из выдержки.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 26 августа поручил кабмину и руководству Башкирии разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры. В тот же день прокуратура начала проверку. До 17 января 2013 года 61,65% ОАО "Сода" принадлежали Башкирии, 34,79% - ОАО "Каустик". Впоследствии "Сода" была присоединена к "Каустику" с переименованием последнего в Башкирскую содовую компанию. После конвертации акций двух компаний доля акций республики в БСК, которая владела контрольным пакетом ОАО "Сода", снизилась до 38%, кипрской ModisаnnaLimited и ОАО "Башкирская химия" перешло 62% акций.