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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что эффективность вакцин от коронавируса должна быть не менее 50%

Нежелательно, чтобы регистрировались вакцины с эффективностью 30% и менее, отметила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан

ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса нового типа, разработка которых ведется в разных странах, должны показывать эффективность как минимум в 50% случаев. Об этом заявила в понедельник на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

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"Чтобы вакцина могла называться безопасной, она должна соответствовать критериям, <...> согласно которым она должна быть эффективной в 50% случаев. Нежелательно, чтобы вакцины с эффективностью 30% и менее получали регистрационные удостоверения", - отметила Сваминатан.

По данным ВОЗ, в мире разрабатывают около 170 вакцин для борьбы с коронавирусом.

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