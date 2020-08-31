Второй новый свидетель обвинения по делу Ефремова подтвердил его нахождение за рулем в ДТП

"Я работаю в бистро на Смоленской площади, прямо рядом с местом, где все произошло... После ДТП я стала снимать все на телефон. Кроме того, я видела, как с водительской стороны джипа выводят мужчину. В тот момент я не знала, что это Ефремов. Я только помню, что этот водитель был в пиджаке и в темных брюках или джинсах. Позже из новостей я узнала, что это актер Ефремов", - сказала свидетель. По ее словам, после того, как Ефремов стал отрицать свою вину, она написала адвокату потерпевших Александру Добровинскому и заявила, что готова подтвердить присутствие артиста за рулем машины и предоставить суду запись.

При этом свидетель заявила, что она не видела Ефремова со стороны лица в момент аварии, а только со стороны затылка. "Как же вы узнали, что это Ефремов?" - спросил адвокат артиста Эльман Пашаев. "Ну как статую Свободы все узнают", - рассуждала свидетель. На замечание защитника о том, что статуя Свободы одна, Набокина сказала, что и Ефремов один. "У него есть характерные жесты, которые-то раньше видела в фильмах и рекламе", - добавила свидетель.

Она также объяснила суду, что четко помнит время аварии. "Мой муж меня каждый вечер в 22:00 забирает с работы на машине. Авария произошла в 21:38. Не приведи бог, мой муж мог оказаться на месте потерпевшего", - сказала она.

"Я познакомилась лично с Добровинским в зале суда прямо сегодня", - сказала она. Набокина также отметила, что сделала копию своей видеозаписи и заверила ее нотариально. Однако судья Елена Абрамова отказалась приобщать ее запись к делу, отметив, что имеющихся записей в деле достаточно.