Самоизоляция для жителей старше 65 лет в Калининградской области завершится 1 сентября

КАЛИНИНГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями, действовавший в Калининградской области до настоящего времени, завершится 1 сентября. Об этом журналистам сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"На сегодняшнем заседании оперштаба принято решение не продлевать обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет (действовала до 1 сентября)", - сообщили в штабе, добавив, что решение касается и страдающих хроническими заболеваниями.

В области пока сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий - они могут быть организованы только по отдельному решению оперативного штаба. Работают музеи, выставочные залы, торговые центры, гостиницы, открыты пляжи в курортных городах на берегу Балтики. Рестораны и кафе могут принимать посетителей при условии соблюдения требований Роспотребнадзора с 50% загрузкой, на таких же условиях разрешена работа кинотеатров.

По данным регионального оперативного штаба, на 31 августа в области выявлено 3 430 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 15 - за прошедшие сутки. Выздоровели 2 785 пациентов, умерли 69 человек, остаются под медицинским наблюдением 412 человек.