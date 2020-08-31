В Астрахани перекроют улицу, где автомобиль провалился под асфальт

АСТРАХАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Улицу Савушкина в Астрахани перекроют для движения автотранспорта после того, как машина провалилась в образовавшуюся в дорожном полотне дыру, сообщил в понедельник губернатор Игорь Бабушкин.

В понедельник в Астрахани на углу улиц Савушкина и Королева из-за провала грунта автомобиль частично провалился под землю, никто не пострадал.

"Надо сделать ограждение и предупредить всех водителей, чтобы выбирали маршруты объезда", - сказал Бабушкин во время осмотра места происшествия.

Как пояснила и.о. руководителя администрации Астрахани Мария Пермякова, провал образовался в результате повреждения трубы канализации, проложенной под дорогой, и проседания грунта над ней.

В свою очередь представители "Астрводоканала" отметили, что сроки восстановления трубы и дорожного полотна назвать пока сложно. "Сейчас приедет дежурная бригада, которая займется ограждением поврежденного места, чтобы обеспечить технику безопасности до утра. А утром мы будем полностью закрывать [участок дороги] для выполнения ремонтных работ. Сложно сказать [сроки выполнения работ]: глубина большая, [зависит от того] как поведет себя труба и как поведет грунт", - уточнил представитель водоканала.

По данным регионального ГУ МЧС, к настоящему времени работы по извлечению автомобиля из провала завершены.