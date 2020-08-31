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ДТП с участием Михаила Ефремова

Потерпевшие просят возбудить дела на свидетелей, заявивших об отсутствии Ефремова за рулем

Один из адвокатов потерпевших Татьяна Головкина считает, что "эти люди умышленно дали суду ложные показания"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сторона потерпевших по делу Михаила Ефремова намерена заявить перед судом ходатайство о привлечении к уголовной ответственности свидетелей, заявивших об отсутствии актера за рулем в момент ДТП. Об этом ТАСС заявила один из адвокатов потерпевших Татьяна Головкина.

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"В ходе прений сторон мы заявим ходатайство о том, чтобы судья вынесла частное определение в отношении свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна. Это наше право, предусмотренное законом. Мы полагаем, что эти люди умышленно дали суду ложные показания", - сказала она.

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