Потерпевшие просят возбудить дела на свидетелей, заявивших об отсутствии Ефремова за рулем

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сторона потерпевших по делу Михаила Ефремова намерена заявить перед судом ходатайство о привлечении к уголовной ответственности свидетелей, заявивших об отсутствии актера за рулем в момент ДТП. Об этом ТАСС заявила один из адвокатов потерпевших Татьяна Головкина.

"В ходе прений сторон мы заявим ходатайство о том, чтобы судья вынесла частное определение в отношении свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна. Это наше право, предусмотренное законом. Мы полагаем, что эти люди умышленно дали суду ложные показания", - сказала она.