Мишустин встретится со студентами Кубанского госуниверситета

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 сентября совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ. Как сообщила пресс-служба кабмина, в Краснодаре глава правительства "посетит Кубанский государственный университет (КубГУ), где познакомится с проектами и разработками молодых ученых".

Мишустин осмотрит образовательный эколого-аналитический центр "Аналит", который действует как научно-исследовательское и производственное подразделение университета и ведет активную научно-исследовательскую работу в области аналитической химии и химического анализа объектов окружающей среды на гранты Российского фонда фундаментальных исследований, а также в рамках федеральных целевых и ведомственных научно-технических программ, активно привлекая к исследованиям студентов.

Премьер-министр встретится со студентами, учеными и предпринимателями. В поездке также примут участие министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, другие представители министерств и ведомств.

В 2020 году КубГУ исполняется 100 лет. На сегодняшний день в вузе учатся около 28 тысяч студентов, в том числе иностранных, представляющих 55 государств.

В 2019 году был начат ремонт центрального кампуса КубГУ, на работы было выделено 83,3 млн рублей из федерального бюджета, а также 67,4 млн рублей из внебюджетных средств университета. В 2020 году ремонт завершился, заключительной точкой стало обновление фасада здания, который является одним из важнейших элементов архитектурного облика города.