Занятия в российских школах и вузах начнутся с 1 сентября в традиционном формате

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. День знаний в России 1 сентября пройдет в традиционной форме, несмотря на пандемию коронавируса, в большинстве школ для детей проведут торжественные линейки с соблюдением всех санитарных требований. Занятия во всех учебных заведениях начнутся в очном формате, говорится в сообщениях пресс-служб Минпросвещения и Минобрнауки.

"Все школы, детские сады, а также учреждения среднего профессионального образования к началу нового учебного года готовы", - сообщила пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. Линейки 1 сентября все же пройдут, но их формат определят сами регионы, руководствуясь эпидситуацией. "Где-то это будут мероприятия для первоклассников, где-то для младшей и средней школы, а там, где позволяет ситуация - для всех классов", - объяснили в пресс-службе.

Отмечается, что в первый класс в этом году пойдут почти 2 млн учеников, всего учебный год наступит для 17 млн школьников, 3 млн студентов колледжей и техникумов. Свыше 90 тыс. различных образовательных организаций в целом по стране завершили необходимую подготовку и соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы.

Ключевым событием Дня знаний станет всероссийский открытый урок "Помнить - значит знать" с участием президента РФ Владимира Путина. Он будет посвящен сохранению исторической памяти и 75-летию Победы. Также школьников с началом учебы поздравят космонавты Международной космической станции.

"В российские вузы в этом году поступит больше миллиона студентов", - говорится в сообщении Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова. Для них в этом году было выделено 541 748 бюджетных мест.

В большинстве вузов, по словам Фалькова, учебный год 1 сентября начнется очно, будет организован День знаний для студентов и сотрудников.

Новые правила

Новый учебный год в условиях пандемии начнется с учетом требований Роспотребнадзора. К основным требованиям относятся термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра и максимальное разобщение детей из разных групп и классов. Рекомендуется проводить как можно больше мероприятий на свежем воздухе или же в помещении, закрепленном за одним классом. Исключение составляют физкультурный зал, кабинеты химии, физики, ИЗО в школах.

Все массовые мероприятия в учебных заведениях с участием нескольких классов и групп запрещены до января 2021 года. Если у учащегося выявят коронавирус, Роспотребнадзор проведет эпидемическое расследование и все контактные лица будут направлены на карантин на 14 дней, каждый случай будет рассматриваться индивидуально. В случае, если заразится учитель, школы и отдельные классы не будут закрывать на карантин, на замену придет другой учитель, который проведет занятия для детей в очном формате.

Родительские собрания теперь будут проходить в онлайн-формате, доступ родителей в школы ограничат. Единый звонок в школах будет отменен, поскольку у каждого класса в целях соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом будет собственный график перемен.

Вузам не запрещено проводить очные занятия, но заочные и вечерние курсы рекомендовано временно перевести в дистанционный режим. В университетах с нового учебного года вводится масочный режим, исключение сделано для занятий творческой направленности, а также для преподавателей, ведущих лекции. Средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками педагогов, студентов и персонал должен обеспечивать университет.

Роспотребнадзор также рекомендует пересмотреть учебное расписание и время перерывов, чтобы максимально разобщить разные группы студентов. К работе не следует допускать преподавателей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Студенты-иностранцы смогут посещать занятия только после прохождения 14-дневной самоизоляции и сдачи на 10-12-й день теста на коронавирус.