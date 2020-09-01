ТАСС поможет сервису "Яндекс.Дзен" в проверке фактов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Дзен" запускает программу проверки фактов в публикуемых на платформе материалах. В этом ему помогут СМИ, в том числе информационное агентство ТАСС, сообщили во вторник в департаменте корпоративных коммуникаций агентства.

"Мы некоторое время назад сами внутри ТАСС начали работать над отдельным направлением борьбы с фейковой информацией, выстраивать процессы и методологию. Поэтому возможность работать с "Яндексом" в этом ключе для нас очень актуальна, и мы полагаем, что это начало большого пути. Думаю, и рынок, и общество нуждаются в таком проекте", - отметила заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова.

На первом этапе партнерами программы также стали информационное агентство "Интерфакс", интернет-издание The Bell, Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), совместно с которой "Дзен" будет изучать проблему фейков и исследовать методы борьбы с ложной информацией.

На проверку могут поступить публикации, которые быстро набирают популярность на платформе, а также материалы, которые получают много жалоб пользователей на недостоверную информацию. Публикации будут направляться нескольким экспертам в случайном порядке. На время проверки, которая может занять от четырех до восьми часов, материал пропадет из общей ленты и останется доступным только по прямой ссылке. Фактчекеры не будут оценивать личное мнение блогера, описание его опыта, а также статьи в жанрах художественного вымысла и сатиры.

"Будут проверяться публикации, которые содержат факты, цифры, цитаты или другие данные, доступные для сравнения с информацией в достоверных источниках", - подчеркнули организаторы проекта. Материалы, в которых найдут недостоверную информацию, будут ограничены на платформе: от показа только подписчикам до полного удаления. Автор материала может оспорить решение, предоставив подтверждения достоверности информации.

"Проверка фактов в популярных публикациях пользователей стала важным направлением для контентных платформ. Для этого международные сервисы активно сотрудничают с фактчекинговыми компаниями и тем самым развивают рынок профессионалов в фактчекинге, - пояснил директор "Яндекс.Дзена" по работе с партнерами Александр Соболь. - Сотрудничество с фактчекерами поможет "Дзену" более точно определять фейки и настроить системную работу по проверке фактов в публикациях. Мы также надеемся, что наш эксперимент вызовет интерес у российского медиарынка, и, помимо наших текущих партнеров, к нему подключатся и другие издания, и организации, готовые развивать это направление вместе с нами".

О платформе

"Яндекс.Дзен" - это платформа для блогеров, где ежедневно более 30 тыс. авторов публикуют десятки тысяч материалов. В "Дзене" есть статьи и видео на разные темы, подобранные под интересы каждого пользователя. Ежедневная аудитория платформы составляет более 16 млн человек. В среднем каждый пользователь проводит в "Дзене" более 40 минут в день.