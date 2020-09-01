В России для учеников начальных классов школ вводится бесплатное горячее питание

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ученики начальных классов российских школ в новом учебном году будут обеспечены бесплатным горячим питанием, такая мера вводится с 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

"С 1 сентября 2020 года окончательно вступает в силу федеральный закон <…> "О внесении изменений в федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В законе закрепляются понятие "здоровое питание" и его принципы, также прописаны требования к организации питания детей.

Как пояснила пресс-служба, изменения обязывают школы предоставлять качественное, здоровое и полноценное горячее питание. "Оно должно быть сбалансированным, помогать детям восполнить энергию и способствовать их физическому развитию, отвечать всем стандартам и требованиям безопасности", - отметили в Минпросвещения. На реализацию меры из бюджета выделено более 108 млрд рублей до 2023 года.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что питанием планируется обеспечить порядка 7 млн учащихся. Что касается малокомплектных школ, то Минпросвещения взяло их на особый контроль.

Формирование меню

В Минпросвещения сообщили, что родители учеников могут подавать предложения по школьному меню, а также участвовать в мониторинге качества питания. Чтобы получить меру поддержки, родителям следует написать соответствующее заявление. Платить за питание не нужно, оно будет организовано за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Мера также коснется льготных категорий обучающихся, которые получают начальное общее образование.

"У регионов есть возможность и необходимые инструменты для того, чтобы при формировании меню учитывать потребности тех, кто нуждается в диетическом питании, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья", - добавила пресс-служба.

Отмечается, что школьники обеспечиваются горячим питанием не менее одного раза в день.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.