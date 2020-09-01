Школы РФ с 1 сентября начнут работу по созданию программ воспитания

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские школы с 1 сентября должны будут разработать специальные программы, предполагающие приобщение учеников к духовным и нравственным ценностям и вовлечение их в волонтерскую деятельность, говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

"Министр сообщил, что с сентября 2020 года школы должны организовать работу по созданию и постепенному внедрению своих рабочих программ воспитания. При этом особое внимание будет уделено приобщению детей и молодежи к духовным и нравственным ценностям, вовлечению в волонтерскую деятельность", - сообщила пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.

Отмечается, что с 1 сентября вступает в силу федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в РФ" по вопросам воспитания обучающихся".

Закон направлен на воспитание школьников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению.

Также учеников будут учить бережному отношению к культурному наследию и традициям многонационального народа России, природе и окружающей среде.

"Это крайне необходимые вещи, подчеркивающие отношение нашей страны и государственной политики к духовно-нравственному воспитанию. Важно, что изменения усиливают воспитательную составляющую образовательного процесса, ведь образование - это воспитание и обучение, где воспитание находится на первом месте", - привели в пресс-службе слова Кравцова.

О воспитании

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. Соответствующий законопроект он внес в Госдуму еще мае текущего года. Теперь в законе "Об образовании в РФ" устанавливается механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы должны быть включены в соответствующую образовательную программу учебного заведения.

Кравцов ранее сообщал, что Минпросвещения намерено принять до конца года федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" в рамках нацпроекта "Образование". Проект документа планируется представить на обсуждение в сентябре. По его словам, проект по патриотическому воспитанию "будет служить ресурсной базой" для реализации поправок в закон об образовании, которые направлены на воспитательную работу в школах.