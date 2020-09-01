Роспотребнадзор: график школьных каникул останется без изменений

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Каникулы у школьников будут проходить по тем графикам, которые школы ранее запланировали. Об сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Каникулы будут по тем графикам, которые школы планировали ранее. Это могут быть и так называемые модульные каникулы, и по четвертям", - сообщили в пресс-службе.

С началом учебного года в школах будет организован специальный график начала уроков, чтобы избежать скопления детей. Приемы пищи и перемены у классов также будут организованы в разное время, чтобы дети успели поесть и отдохнуть. На входе в школу будет организована термометрия, и детей с признаками респираторных заболеваний к урокам не допустят.

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