Мурашко поблагодарил студентов-медиков, помогающих пациентам с коронавирусом

"Выражаю свою благодарность тем студентам, ординаторам, аспирантам и преподавателям, кто в это непростое для нас время доказал свою преданность профессии, в условиях пандемии спасал человеческие жизни и снова готов к началу нового учебного года, чтобы продолжить обучение и служение нашему благородному делу. Пусть это будет лучшим примером для наших первокурсников, которые выбрали для себя непростой жизненный путь и лучшую в мире профессию - профессию медицинского работника", - цитирует слова министра пресс-служба Минздрава.

Мурашко отметил, что сегодня государство придает первостепенное значение вопросам совершенствования системы здравоохранения, внедрения в клиническую практику инновационных технологий и современных достижений медицинской науки. Именно поэтому очень важно овладеть фундаментальными знаниями, получить навыки и умения, которые помогут стать хорошими специалистами и сохранять здоровье и жизней людей, добавил глава Минздрава.

"Желаю всем плодотворной учебы и работы, благополучия и крепкого здоровья", - заключил он.