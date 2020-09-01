Молдавия открывает границу для граждан России и других стран

КИШИНЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Молдавия после почти полугодового перерыва открывает границу для граждан России и ряда других стран, с которыми местные эпидемиологи разрешили возобновить контакты. Такое решение было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

При этом сохраняется запрет на въезд в Молдавию для жителей стран, которые были включены Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в так называемый список стран "красной зоны". Сейчас в него входят 53 государства, среди которых соседствующие с республикой Румыния и Украина, а также Армения, Израиль, Испания, Казахстан, Франция и ряд других. В этом случае исключение сделано для иностранцев, являющихся родственниками молдавских граждан, или имеющих право на постоянное или временное проживание на территории республики, право на работу или учебу в стране, для представителей дипломатического корпуса и членов их семей, а также транзитных пассажиров.

Список стран "красной зоны" будет обновляться властями республики каждые 14 дней и публиковаться в пятницу, а вступать в силу - с понедельника следующей недели. Для граждан Молдавии, возвращающихся в республику из стран "красной зоны", сохраняется необходимость отбыть 14-дневный карантин.

Ранее Молдавия возобновила авиасообщение со всеми странами. При этом Россия регулярное авиасообщение с республикой не открывала. Это направление обслуживается специальными вывозными рейсами, регистрироваться на которые необходимо через консульские службы или посольства.

Коронавирус в Молдавии

Эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. При этом здесь постепенно была отменена большая часть ограничений.

В населенных пунктах Молдавии возобновилась работа общественного транспорта, функционируют рынки, магазины, кафе, спортивные залы и салоны красоты. При этом продолжает действовать запрет на массовые мероприятия и собрания, в которых принимают участие более 50 человек, в закрытых общественных местах обязательно ношение защитных масок и проверка температуры тела на входе.

По данным Минздрава Молдавии, на 31 августа здесь зарегистрированы 36 920 случаев заражения коронавирусом, что составляет 1% от населения республики (включая непризнанное Приднестровье). Общее число протестированных достигло 207 720 (5,9% населения). Коэффициент распространения вируса на данный момент равен 0,8.

В больницах и на дому проходят лечение 10 053 человека, из которых 541 находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 32 пациента. Число летальных исходов достигло 995.