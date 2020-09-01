Матвиенко: цифровизация дает новые возможности для повышения доступности обучения

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что цифровизация, проникающая сегодня во многие сферы жизни общества, предоставляет новые возможности для повышения доступности обучения.

"Сегодня российские школы распахнут свои двери, состоится долгожданная встреча с одноклассниками и любимыми учителями, как и прежде, зазвенит школьный звонок. В настоящее время мир вступает в эпоху, когда образование человека становится непрерывным. Цифровизация многих сфер жизни общества предоставляет новые возможности для повышения доступности обучения", - говорится в обращении Матвиенко.

Она отметила, что важнейшая задача государства - обеспечить качественный образовательный процесс, создать необходимые условия для успешной учебы, а также сохранения здоровья маленьких граждан страны.

По словам спикера Совфеда, предыдущий учебный год ученики и преподаватели смогли достойно завершить, используя дистанционную форму работы. "Выпускники школ получили аттестаты, поступили в образовательные учреждения, все, кто продолжает учиться, перешли в следующий класс с необходимым набором знаний, пройдя экзаменационные проверки и тестирования. Необходимо, чтобы отечественная система образования, сохранив свои лучшие традиции, используя современные технологии, оставалась конкурентоспособной, чтобы российские школьники и студенты уверенно достигали намеченных целей в науке, культуре, искусстве и спорте", - подчеркнула Матвиенко. Она поздравила россиян с Днем знаний.