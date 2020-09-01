Трамп: уровень заболеваемости коронавирусом в США сократился на 38% за последний месяц

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Уровень заболеваемости новым коронавирусом в США за последний месяц сократился на 38% по сравнению с июлем. Об этом сообщил в понедельник американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

"За последний месяц число новых случаев [заболевания коронавирусом] в США сократилось на 38%", - отметил глава государства.

Он также рассказал о начале третьей фазы испытаний вакцины от инфекции фармацевтической компании AstraZeneca. "Она присоединяется к группе других вакцин, разработка которых близка к завершению и, надеюсь, утверждению", - сказал президент.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 6 млн случаев заражения коронавирусом. По его данным, всего в стране от последствий заболевания умерли более 183 тыс. человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 25,2 млн человек, свыше 846 тыс. умерли.