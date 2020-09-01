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Информация о "минировании" памятника Кобзону на Востряковском кладбище оказалась ложной

Сотрудники оперативных служб завершили проверку

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в Москве оказалась ложной. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества у памятника Иосифу Кобзону не обнаружены, информация об угрозе его взрыва ложная", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник поступило анонимное сообщение от неизвестных о том, что на Востряковском кладбище "заминирован" памятник Иосифу Кобзону. На место для проверки информации выехали сотрудники оперативных служб.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Певца похоронили с воинскими почестями на Востряковском кладбище Москвы. В первую годовщину смерти артиста на этом кладбище ему был открыт памятник.

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