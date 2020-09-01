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В Якутске из-за плотного тумана задержались более 10 авиарейсов

Еще пять рейсов перенаправили на запасные аэродромы в городах Нерюнгри и Мирный

ЯКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Густой туман в городе Якутске стал причиной задержки авиарейсов во вторник, также пять рейсов перенаправлены на запасные аэродромы в городах Нерюнгри и Мирный. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Якутска.

"Метеорологическая видимость в аэропорту Якутск составляет 150-200 м. В связи с отсутствием видимости пять центральных рейсов перенаправлены на запасные аэродромы. Рейсы Москва - Якутск авиакомпании "Аэрофлот", Сочи - Москва - Якутск авиакомпании "Якутия" перенаправлены на запасной аэродром в Мирный. Рейсы Новосибирск - Якутск авиакомпании "Якутия", Новосибирск - Якутск и Москва - Якутск авиакомпании "Сибирь" (S7) перенаправлены на запасной аэродром в Нерюнгри", - говорится в сообщении.

12 рейсов, которые должны вылететь из Якутска, задерживаются.

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