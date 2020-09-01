На Камчатке отменили обязательные электронные пропуска для прибывающих в регион

ТАСС, 1 сентября. Правительство Камчатского края отменило обязательное наличие электронных пропусков для граждан без местной прописки, прибывающих в регион. Об этом ТАСС во вторник рассказал заместитель председателя правительства Камчатки Роман Василевский.

Ограничительная мера для граждан, которые прилетели на Камчатку по личным делам или на работу начала действовать в июне. Кроме оформленного через интернет пропуска, пассажиров обязывали иметь при себе результаты обследования на коронавирус, полученные максимум за три дня до прибытия на полуостров.

"Мы перешли на третий этап снятия ограничений. Вся ситуация у нас началась позже, чем в других регионах, позже и заканчивается. Сегодня мы оценили ситуацию в аэропорту и сделали вывод, что пропуска можно отменить, они сегодня уже не несут практически никакой смысловой нагрузки", - сказал Василевский.

Он добавил, что в аэропорту продолжает действовать лаборатория, которая производит экспресс-тестирование на коронавирус. Любой пассажир, которому нужна соответствующая справка, может сделать кровь и получить подтвержденный анализ в течение 10 минут. По словам зампреда, если в дальнейшем ситуация изменится, власти готовы возобновить работу системы пропусков.

Всего на Камчатке зарегистрировано 3 864 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 12 за последние сутки. Выздоровели 3 157 пациентов, умерли 42 человека.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 25,2 млн человек, свыше 846 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 995 319 случаев заражения, выздоровели 809 387 человек, умерли 17 176. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.