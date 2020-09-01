Опрос: более половины россиян считают, что тратят треть времени на бессмысленный труд

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более половины россиян считают, что обязанности, выполнение которых не имеет никакого смысла, занимают в среднем треть их рабочего времени. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Россиян, которые считают, что каждая минута их рабочей деятельности наполнена смыслом, - менее половины (47%). По оценкам 53% респондентов, на бесполезный труд в среднем тратится почти треть рабочего времени (31%)", - говорится в результатах опроса.

Авторы исследования отметили, что мужчины более категорично оценивают свой труд: лишь 42% из них считают, что все время работы посвящено осмысленным обязанностям, по оценкам остальных бесполезный труд составляет в среднем 32% рабочего времени. "Для сравнения, женщин, уверенных в том, что все их трудовые функции приносят пользу, - 52%. У тех же, кто признает наличие бесполезной составляющей в обязанностях, потери времени составляют 30%", - добавили в Superjob.

В то же время чуть более половины молодежи до 24 лет и россиян старше 45 лет считают, что выполняют только полезную работу.

"Оценки потерь рабочего времени на бессмысленный труд снижаются с ростом уровня доходов, - заметили исследователи. Россияне с зарплатой до 30 тыс. руб. считают, что тратят без пользы 34% своего рабочего времени, россияне с зарплатой от 50 тыс. руб. - 29%", - отмечается в исследовании

Опрос проводился с 29 по 31 августа 2020 года в 547 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие более 5 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет.