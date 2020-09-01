На Сахалине открылись четыре новые школы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Четыре школы во вторник ввели в эксплуатацию в Южно-Сахалинском и Корсаковском городских округах на юге Сахалина. В День знаний новые учреждения открыли двери для более 1,5 тыс. учеников, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования Сахалинской области.

Строительство объектов велось по национальному проекту "Образование". Их создали по современным стандартам. Школы обеспечили новым оборудованием, необходимым для проведения учебного процесса. Во всех образовательных учреждениях занятия будут вестись в первую смену.

"Все четыре новые школы начали работать с 1 сентября. Они уже приняли детей", - сообщил собеседник агентства. Новые учреждения построены в Южно-Сахалинске, его пригороде - селах Дальнее и Луговое, а также в расположенном рядом городе Корсакове.

По информации областных властей, школа в Дальнем рассчитана на 550 мест. Помимо классов, в ней обустроены рекреации, обеспечивающие возможность образования и развития детей во внеурочное время. Есть просторная столовая с современным пищеблоком, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, медицинский блок. Для занятий на открытом воздухе обустроена современная спортивная площадка. В Луговом построена школа на 260 учеников. Это специализированное учреждение, рассчитанное на детей с ограниченными возможностями здоровья.

В самом Южно-Сахалинске построили дополнительный корпус на 480 детей к уже существующей школе. Новое здание предназначено под учащихся начальных классов. У объекта есть дополнительно построенный свой пищеблок на 430 мест. В Корсакове за парты в новой школе сели 330 учеников. Новый учебный корпус там выстроен в виде четырех лепестков, проход в которые соединяют просторные холлы. Это позволит правильно распределять школьников во время учебного процесса. Для начальной школы предусмотрен отдельный вход, свой гардероб и три этажа с классами и комнатами для игр и отдыха. Для первоклассников, посещающих группы продленного дня, предусмотрены спальни. Система видеонаблюдения школы насчитывает 98 камер, 79 из которых расположены внутри здания, остальные контролируют периметр пришкольной территории. Для детей-колясочников предусмотрены пандусы, лифт и специальные подъемники, которые позволят беспрепятственно передвигаться не только в стенах учебного заведения, но и за его пределами, в том числе на школьном стадионе.

В Сахалинской области идет строительство еще девяти объектов образования: в Ногликах, Шахтерске, Смирных, Макарове на Сахалине и в селах Рейдово, Головнино и Кировское на Курильских островах.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.