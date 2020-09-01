Синоптики сообщили, что в Благовещенске август стал самым дождливым за 36 лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших в августе в Благовещенске, почти вдвое превысило средний многолетний уровень и стало наибольшим количеством после 1984 года, сообщается во вторник в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В областном центре количество августовских осадков - 247 мм - практически вдвое превысило средний многолетний уровень и стало наибольшим количеством осадков, выпавших в Благовещенске после 1984 года; 36 лет назад в последний месяц лета выпало 259 мм", - говорится в сообщении.

В августе в 2-2,5 раза больше нормы осадков выпало в Белогорском, Мазановском и Октябрьском районах - от 244 до 256 мм. Рекорд - Свободненский район, в котором в августе было отмечено 307 мм дождя при норме 119 мм.

Осадки повлияли на гидрологическую обстановку в регионе. По информации Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, повышенная водность сохраняется на реках Амур на участках Джалинда - Черняево, Поярково - Иннокентьевка, Сергеевка - Благовещенск, на реке Зея на участке Мазаново - Благовещенск.