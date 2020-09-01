Административные дела возбудили после разлива ГСМ при перекачке на реке в Норильске

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Норильска возбудила два административных дела после разлива водно-топливной смеси при перекачке на реке Амбарной. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы краевой прокуратуры.

7 августа разлив смеси произошел при замене напорно-всасывающего рукава к насосу перекачки на реке Амбарной. Водно-топливная смесь была собрана в ходе ликвидации аварийного разлива дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3.

"По результатам проверки прокуратурой города в отношении виновных лиц возбуждено два дела об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ ("Несоблюдение экологических требований при эксплуатации иных объектов") и одно дело по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ ("Порча земли"). Дела об административных правонарушениях для рассмотрения направлены в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора", - говорится в сообщении. Всего, по данным ведомства, 7 августа на участок в 2 кв. м вылилось около 50 литров водно-топливной смеси.

По мнению прокуратуры, организация, занимающаяся перекачкой смеси, не обеспечила безопасную эксплуатацию оборудования. Название организации в сообщении прокуратуры не указывается. Ранее сообщалось, что перекачкой собранного топлива занимается компания "Политехника". Руководителю компании вынесено представление об устранении нарушений.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, но подтвердил, что будет ликвидировать последствия аварии за свой счет.