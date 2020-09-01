Минприроды: Россия обеспечена контейнерами для раздельного сбора ТКО в среднем на 57%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Доля обеспеченности площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) специализированными контейнерами для их раздельного сбора составляет в среднем по России порядка 57%. Об этом говорится в разработанном министерством природных ресурсов и экологии РФ проекте постановления правительства России, который вносит изменения в госпрограмму "Охрана окружающей среды" (есть в распоряжении ТАСС).

"По информации, полученной от 58 субъектов РФ, в 14 регионах количество имеющихся контейнеров для раздельного сбора составляет 7 540 штук, при этом потребность субъектов РФ в приобретении контейнеров для раздельного накопления ТКО - 49 229 штук. Доля обеспеченности мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов необходимой инфраструктурой (контейнерами), по оценке органов государственной власти регионов, составляет в среднем по РФ порядка 57% (без учета потребности в инфраструктуре для раздельного накопления ТКО)", - говорится в документе.

Как добавляют в министерстве, по субъектам РФ данный показатель варьируется в пределах от 3% (в Ингушетии) до 100% (в Ивановской и Тульской областях). Кроме того, значительная часть контейнеров требует ремонта и замены, уточняется в проекте постановления.

"По оценкам органов власти регионов, единовременная потребность в замене контейнеров в среднем по РФ составляет 16% от общего числа контейнеров, находящихся в обращении. Показатель потребности в замене существующего контейнерного парка также существенно варьируется по субъектам - от 83% в Магаданской области до 3% в Удмуртии, 18 субъектов РФ не заявили потребность в замене контейнеров", - уточняют в министерстве.

Закупка контейнеров для раздельного сбора ТКО, как подчеркивается в документе, будет осуществляться за счет зарезервированных средств экологического сбора на 2020 год - около 2,8 млрд рублей.

Мусорная реформа

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Раздельный сбор бытовых отходов - один из приоритетов реформы отрасли обращения с отходами. Система позволит отбирать из потока коммунального мусора больше полезных материалов и меньше вывозить их на свалки.

Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Исключение по срокам вхождения в реформу было сделано только для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, причем последний им не воспользовался. Однако 18 июня 2019 года правительством Москвы было принято постановление о досрочном переходе столицы на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года. Система будет основана на принципе сортировки бытового мусора на два потока: в один контейнер с синей наклейкой жители должны складывать чистое вторичное сырье (бумага, пластик, стекло и металлы), во второй с серой наклейкой - органический мусор, упаковку и предметы, испачканные органикой (например, использованные подгузники, вакуумная упаковка из-под фарша).