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Облачная погода и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве в День знаний

Ночью температура может опуститься до плюс 11 градусов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 20-22 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 1 сентября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.

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