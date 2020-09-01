В Магаданской области началась вакцинация от гриппа

ТАСС, 1 сентября. Прививочная кампания против гриппа началась во вторник в Магаданской области. В первую очередь специалисты проводят вакцинацию людей из групп риска, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Колымы.

"Прививочная кампания в регионе началась", - сообщил собеседник агентства.

В Минздраве Магаданской области журналистам рассказали, что по предварительному заказу Минздрав РФ направил на Колыму 55 623 дозы вакцины против гриппа. Большая часть поступившей вакцины - 21 598 доз - передали в поликлинику № 1 в Магадане. Около 1 тыс. доз получила Магаданская областная больница, еще часть направлена по заявкам в организации и учреждения города. В Магаданскую областную детскую больницу передали 14 828 доз. Также детскую вакцину получили школы и детсады, имеющие медпункты. Те учреждения, в которых медкабинетов нет, будут обслуживаться мобильными бригадами медиков из поликлиник. Дети, не посещающие школы и сады, вакцинируются в детских поликлиниках по месту жительства. Чуть более 19 тыс. доз передано в медучреждения городских округов Колымы.

Людей старшего поколения в возрасте 65 лет и старше медики обзванивают сами. Они выясняют, готов ли человек сделать прививку и когда к нему приехать.

В первую очередь будут прививать колымчан из групп риска: старше 60 лет - 18 744 человека; страдающих хроническими заболеваниями - 9 298 человек; детей в организованных коллективах - 22 185 человек; лиц профессионального риска - медработников, педагогические кадры, работников коммунально-бытовых предприятий - 19 117 человек; прочий контингент, в том числе призывники и студенты, - 15 256 человек.

В июле областные власти сообщали журналистам, что бригады вакцинаторов будут сформированы в августе, а сама иммунизация населения начнется 1 сентября. В регионе отмечали, что в этом году вакцинация имеет особую важность, так как на фоне осеннего периода заболевания ОРВИ возможен рост числа зараженных коронавирусом.

О нацпроекте

Вакцинация населения выполняет задачи национального проекта "Здравоохранение", который предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 года более 1,7 трлн рублей.