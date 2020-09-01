Трамп заявил, что надпись "Жизни темнокожих имеют значение" в Нью-Йорке вызывает гнев

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что огромная надпись с главным лозунгом движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") на асфальте у небоскреба "Трамп тауэр" в центре Нью-Йорка вызывает у многих людей гнев.

В понедельник в эфире телеканала Fox News американский лидер отметил, что в последние месяцы по запросу мэра Нью-Йорка Билла де Блазио неоднократно выделял помощь для крупнейшего мегаполиса США в свете пандемии нового коронавируса. "Я так много сделал, и что произошло потом? Он нанес надпись Black Lives Matter напротив "Трамп тауэр", - подчеркнул Трамп, говоря о де Блазио.

"Люди совершают акты вандализма в отношении нее. Люди так разгневаны. Она вызывает такое раздражение. Вы знаете, что происходит. Люди заливают ее краской, - сказал Трамп. - Потому что она задумывалась, как нечто плохое".

Де Блазио в начале июля принял участие в нанесении на асфальт указанного лозунга. Надпись не менее двух раз пытались залить краской. В "Трамп тауэр" находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization. В этом же здании в 2016 году располагался предвыборный штаб Трампа. В начале июня де Блазио объявил, что участки улиц с надписью "Жизни темнокожих имеют значение" появятся во всех районах Нью-Йорка.

Движение Black Lives Matter принимает активное участие в массовых акциях протеста, которые начались в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.