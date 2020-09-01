В Якутии выделили 80 млн рублей для развития киноиндустрии в регионе

ЯКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии выделили 80 млн рублей из регионального бюджета на развитие киноиндустрии в республике в этом году, сообщила ТАСС во вторник заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина.

"Всего в 2020 году из регионального бюджета на поддержку киноразвития в Якутии выделено 80 млн рублей. Средства направят на проведение конкурса кино, который запланирован в конце этого года. Также часть средств мы использовали на такие мероприятия, как VI Якутский международный кинофестиваль, поддержку фильмов о Великой Отечественной войне, поддержку документальных фильмов, посвященных 100-летию Якутской АССР в 2022 году", - сказала Силина.

К 75-летию Победы в Якутии сняты два военных фильма, связанные с творчеством писателя-фронтовика Тимофея Сметанина, - "Сердце солдата" и "Рядовой Чээрин". "Фильм "Рядовой Чээрин" Дмитрия Кольцова готов к прокату, это первая лента о войне в регионе за 10 лет. Лента была снята несколько лет назад, когда из-за ряда причин фильм не смог выйти в прокат. После возобновления съемок материал практически полностью был переснят. Впервые в якутском кино была использована компьютерная графика, было много съемок с использованием технологии хромакей", - сказали в пресс-службе регионального Минкультуры.

По поручению главы Якутии Айсена Николаева определены ключевые направления развития кинематографа в регионе, по которым будет оказываться финансовая поддержка: авторское, фестивальное кино, детские и анимационные фильмы, экранизация произведений якутских классиков.

"Готовится нормативно-правовой документ об утверждении порядка предоставления из бюджета республики субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства", - добавили в региональном Минкультуры.

Якутия занимает первое место по заполняемости залов, превышая в два раза (33%) средние показатели в России (15%). В регионе работают 40 кинотеатров и 50 кинозалов в 34 населенных пунктах. Якутские фильмы часто собирают в прокате больше, чем зарубежные, в регионе за 5,5 года вышли в прокат 49 якутских фильмов.