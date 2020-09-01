Сервис Russpass запустил цикл видеороликов о Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/ Онлайн-цикл видеороликов о столице запустили на туристической платформе Russpass. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Цикл будет постепенно пополняться. Уже сейчас можно посмотреть семь познавательных роликов. Они доступны на русском и английском языках", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Серию мини-историй подготовили при участии известного российского журналиста, теле- и радиоведущего Владимира Раевского.

"Из видеороликов также можно узнать о том, как инженерам удалось передвинуть на новое место целый дом, причем вместе со всеми жителями, где в Москве искать отголоски древних культур и цивилизаций, а также познакомиться с историей и архитектурой московского метро", - говорится в сообщении.

Russpass - цифровая туристическая платформа, которая помогает туристам спланировать путешествие по Москве и другим регионам России в зависимости от сроков, интересов и целей поездки. На одном портале собраны городские сервисы, услуги и достопримечательности, есть также адреса музеев, парков, ресторанов, театров, кафе, маркетов. Платформа разработана по инициативе правительства Москвы. Столичный Комитет по туризму и департамент информационных технологий города курируют реализацию проекта.