Умер писатель Владислав Крапивин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Известный советский и российский писатель Владислав Крапивин, который был повторно госпитализирован после лечения пневмонии, умер в Свердловской областной клинической больнице №1, сообщила ТАСС во вторник невестка писателя командор юношеского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.

Госпитализация Крапивина продолжалась с 10 августа. 12 августа писателю провели операцию.

"Умер в 06:40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию - и все", - сказала она.

Владиславу Крапивину был 81 год. Писатель основал детский отряд "Каравелла", деятельность которого направлена на изучение морского дела. Он - автор таких произведений, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад".

В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В сентябре 2018 года Крапивина наградили знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.