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Умер писатель Владислав Крапивин

Он был повторно госпитализирован после лечения пневмонии и ему стало хуже
Владислав Крапивин ТАСС
Описание
Владислав Крапивин
© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Известный советский и российский писатель Владислав Крапивин, который был повторно госпитализирован после лечения пневмонии, умер в Свердловской областной клинической больнице №1, сообщила ТАСС во вторник невестка писателя командор юношеского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.

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Госпитализация Крапивина продолжалась с 10 августа. 12 августа писателю провели операцию.

"Умер в 06:40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию - и все", - сказала она.

Владиславу Крапивину был 81 год. Писатель основал детский отряд "Каравелла", деятельность которого направлена на изучение морского дела. Он - автор таких произведений, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад".

В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В сентябре 2018 года Крапивина наградили знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

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