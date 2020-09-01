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Пандемия COVID-19

В Крыму за время пандемии заразились коронавирусом около 270 медиков

По словам главы региона Сергея Аксенова, смертельных случаев среди заразившихся медработников нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Коронавирус нового типа за все время пандемии был подтвержден у 269 сотрудников медучреждений Крыма, при этом 73% из них уже выздоровели, остальные продолжают лечение. Об этом сообщил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

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"По оперативным данным, заразилось 269 сотрудников медицинских учреждений Республики Крым, подведомственных Минздраву Республики Крым. Из них 196 человек уже выписаны, 73 - продолжают лечение. Умерших нет", - рассказал Аксенов.

Он уточнил, что в основном заразившиеся медики были выявлены при проведении скрининга сотрудников медучреждений.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Крыму зарегистрировали около 2,5 тыс. случаев заражения. 91 из них завезен из-за границы, 124 - из других регионов России. Выздоровели 1654 человека, умерли 30.

Из-за пандемии коронавируса в этом году курортный сезон в Крыму начался с задержкой. Республика по разным оценкам потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. С 15 июня отели и санатории региона размещали только жителей полуострова, а с 1 июля начали принимать туристов из других регионов России. В июле Крым принял около 1,5 млн человек, в августе власти республики рассчитывают на 1,8 млн отдыхающих.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия COVID-19
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