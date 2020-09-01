В Крыму за время пандемии заразились коронавирусом около 270 медиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Коронавирус нового типа за все время пандемии был подтвержден у 269 сотрудников медучреждений Крыма, при этом 73% из них уже выздоровели, остальные продолжают лечение. Об этом сообщил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

"По оперативным данным, заразилось 269 сотрудников медицинских учреждений Республики Крым, подведомственных Минздраву Республики Крым. Из них 196 человек уже выписаны, 73 - продолжают лечение. Умерших нет", - рассказал Аксенов.

Он уточнил, что в основном заразившиеся медики были выявлены при проведении скрининга сотрудников медучреждений.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Крыму зарегистрировали около 2,5 тыс. случаев заражения. 91 из них завезен из-за границы, 124 - из других регионов России. Выздоровели 1654 человека, умерли 30.

Из-за пандемии коронавируса в этом году курортный сезон в Крыму начался с задержкой. Республика по разным оценкам потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. С 15 июня отели и санатории региона размещали только жителей полуострова, а с 1 июля начали принимать туристов из других регионов России. В июле Крым принял около 1,5 млн человек, в августе власти республики рассчитывают на 1,8 млн отдыхающих.