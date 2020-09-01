Туры на курорты Кубани забронированы на два-три месяца вперед

СОЧИ, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральная программа "Кешбэк за туры по России" позволила обеспечить бронирования туров на курорты Краснодарского края на 2-3 месяца вперед. Об этом сообщила ТАСС председатель правления Ассоциации отельеров АМОС (Ассоциация малых отелей Сочи) Валентина Богданова.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров по РФ или проживания, стартовала 21 августа и продлилась неделю. В программе участвовали все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.

"Люди охотно бронировали, оплачивали путевки, зачастую, с хорошей глубиной бронирования, на два-три месяца вперед, получая достойные выплаты в виде кешбэков", - сказала Богданова, отвечая на вопрос о предварительных итогах федеральной программы на Кубани.

По ее словам, эта программа стала реальной поддержкой граждан, а популярность программы среди жителей страны подтвердила то, что это одна из лучших мировых практик.

Однако Богданова добавила, что, как и у любого проекта, который реализуется впервые, у него есть "некоторые шероховатости". Далеко не все желающие туристические компании региона смогли присоединиться к программе из-за сложностей с подключением и размещением информации о получении кешбэка на своих сайтах. Также многие туристы, заходя на сайт "мирпутешествий.рф", не смогли с легкостью разобраться со всеми особенностями работы программного обеспечения. Несмотря на технические сложности, эксперт отметила, что сам проект необходим туристической отрасли и его следует реализовывать в будущем.

"Я бы предложила проводить эту акцию на постоянной основе, например два раза в году, чтобы способствовать продвижению и поддержке тех маршрутов и направлений, которые значимы и для людей, и для самой туристической отрасли. К примеру, курорты Юга России можно поддерживать не летом, а в период межсезонья, предлагая различные виды семейного отдыха. А также способствовать поездкам в новые регионы, которые до сих пор недостаточно известны нашим согражданам. А это и "Серебряное ожерелье России", путешествия по Карелии и Архангельской области, это те же курорты Северного Кавказа, тот же Алтай и Белокуриха или направление Дальнего Востока", - сказала Богданова.

О туризме на Кубани

В этом году курортный сезон в Краснодарском крае начался позднее, чем обычно, из-за пандемии коронавируса. С 1 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией. Действующий с марта в регионе карантин был снят только 21 июня, после чего туристы смогли приезжать без каких-либо ограничений. Туристическая отрасль в регионе была признана наиболее пострадавшей в период пандемии коронавируса.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2019 году турпоток в Краснодарский край составил около 17,3 млн человек, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева ранее сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева туристический сезон на курортах региона в этом году будет продлен до 1 ноября, при этом большая часть средств размещения уже забронирована на 90%.