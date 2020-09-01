Туры в Архангельскую область по программе туристского кешбэка предлагают 30 туроператоров

АРХАНГЕЛЬСК, 1 сентября. /ТАСС/. Поездки в Архангельскую область по программе возврата части средств от стоимости туров по России предлагают более 30 туроператоров, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"В рамках программы кешбэка туры по Архангельской области предложили более 30 туроператоров России, в том числе региональные компании: ООО "Семь континентов", ООО "А Турс", ООО "Поморский туристический центр", - сказали в пресс-службе.

В проект по стимулированию доступных туристических поездок по России вошли четыре туроператора и пять гостиниц Архангельской области. В рамках программы самостоятельные туристы смогут получить кешбэк за проживание в гостиницах "Пур-Наволок Отель" и "Двина" в Архангельске, "Соловки Отель" на Соловках, "Заря" в Коряжме и лесном отеле "Голубино" в Пинежском районе.

В программы туров с кешбэком включены посещение Архангельска, музея деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы", села Ломоносово, карстовых пещер Пинежья, Каргополя, Кенозерского национального парка.

В конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, возврат составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Купить путевку нужно было до 28 августа 2020 года включительно, а поездку необходимо совершить до 20 декабря 2020 года.