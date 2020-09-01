В ВОЗ оценили стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

СИДНЕЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером отличной стратегии правительства и моделью для всего мира в будущем. Об этом он заявил в интервью новозеландской радиостанции Music Magic Talk в среду.

Набарро подчеркнул, что реакция Швеции на вирус является моделью, "которой другие страны должны подражать". "Практика показала, что ключом к устойчивой стратегии борьбы с коронавирусом является доверие. Страна ввела гораздо меньше ограничений, чем другие, но [ее правительство] вместо этого положилось на шведов, поверив, что они проявят ответственность и будут следовать рекомендациям органов здравоохранения страны. В Швеции правительство доверилось населению, и население так же доверяло властям", - подчеркнул Набарро.

Представитель ВОЗ уточнил, что, хотя "уровень смертности от COVID-19 в Швеции значительно выше, чем во многих других странах, и составляет 57 на 100 тыс. человек, но темп распространения инфекции с конца июня заметно снизился". "Швеция и другие страны, которые вернулись к нормальной жизни без введения серьезных ограничений, продемонстрировали правильный подход и такая модель - это наша цель в будущем", - сказал он.

Набарро отметил, что подход, реализованный в Новой Зеландии, где народ и правительство с самого начала проявили солидарность и стойкость в борьбе с распространением вируса, хоть и отличался от шведского и был очень жестким, но оказался также крайне результативен. "Реакция Новой Зеландии на пандемию была очень впечатляющей. Власти и народ страны быстро и без колебаний отреагировали на возникшую угрозу распространения COVID-19 на начальном этапе пандемии. Это хороший пример консолидации, но нельзя оставаться в изоляции очень долго, лучше научится жить с вирусом и держать его под контролем. А еще необходимо как можно скорее вернуть к нормальному ритму экономику страны и ее социальную жизнь", - сказал Набарро.