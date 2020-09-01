При внесудебном изъятии детей из семьи будут применять видеофиксацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Уполномоченные органы должны будут применять видеофиксацию в случае изъятия детей из семей без решения суда. Об этом заявил во вторник журналистам председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму блок поправок в законодательство, касающийся в том числе порядка изъятия детей из семей.

"Концепция нашего закона как раз ограничит внесудебное изъятие. Сейчас, как мы знаем, органы опеки имеют право без суда изымать детей из, по их мнению, неблагополучных семей", - напомнил Крашенинников.

"То есть, в 99% изъятие ребенка должно проводиться судом. Только в тех случаях, когда видно, что есть угроза жизни ребенка, когда ему совсем плохо, тогда это [внесудебное изъятие] возможно, но мы предусматриваем видеофиксацию изъятия, когда [оно проходит] в административном порядке", - сказал депутат.

В целом же, отметил глава комитета, "решение должно приниматься исключительно судом, не могут там какие-то люди решать судьбу человека, это должен быть суд".

Крашенинников также сообщил, что рассмотрение законопроекта намечено на осень. "Это вызвало в обществе дискуссию, мы обсуждаем и я надеюсь, что все-таки мы справедливость восстановим", - резюмировал парламентарий.