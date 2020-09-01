В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса вызвала сбои в работе медицинских служб в мире

ЖЕНЕВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пандемия заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, серьезно повлияла на работу медицинских служб в мире, связанных, в частности, с плановой вакцинацией и диагностикой болезней. Об этом свидетельствует опубликованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Женеве доклад: в 90% из 105 стран, участвовавших в исследовании, отмечены те или иные сбои в работе системы охраны здоровья.

Как информирует ВОЗ, всего изначально планировалось дать оценку работе 25 основных медицинских служб в 159 странах во всех регионах, кроме Северной и Южной Америки, с марта по июнь 2020 года. Однако в итоге в ВОЗ были получены информационные материалы, подготовленные старшими чиновниками министерств здравоохранения 105 государств. Эти сведения и послужили основой для исследования о том, с какими трудностями сталкиваются страны в условиях пандемии и как они адаптируются к новой ситуации.

Подчеркивается, что "практически все государства (90%) испытали сбои в работе служб здравоохранения, тогда как страны с низкими и средними доходами сообщили о самых больших трудностях". "Это исследование проливает свет на трещины в наших системах здравоохранения, но оно также служит тому, чтобы информировать о новых стратегиях и улучшать охрану здоровья во время пандемии и после нее", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, "COVID-19 должен стать уроком для всех государств". Следует "лучше готовиться к чрезвычайным ситуациям", но при этом надо "продолжать инвестировать средства в системы здравоохранения, полностью отвечающие потребностям людей".

Пострадавшие медицинские службы

Больше всего, как говорится в исследовании, последствия пандемии сказались на службах, связанных с плановой иммунизацией: об этом сообщили в ВОЗ 70% из 105 стран. Пострадали службы диагностики и лечения неинфекционных заболеваний (69%), планирования семьи (68%), лечения психических расстройств (61%), диагностики и лечения онкологических болезней (55%). Однако пандемия затронула также сектор борьбы с малярией (46%), туберкулезом (42%) и ВИЧ/СПИД (32%). В свою очередь деятельность некоторых сфер здравоохранения, таких как зубоврачебная помощь и восстановление здоровья после болезней, в некоторых странах во время пандемии частично или полностью приостанавливалась. В ВОЗ считают, что сбои в работе медицинских служб "нанесут ущерб здоровью населения в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе".

В 22% стран сбои испытали на себе службы круглосуточной срочной медицинской помощи, в 23% - службы переливания крови, в 19% - срочная хирургия. В 76% государств стало в целом меньше обращений к врачам за помощью, в частности, вследствие мер самоизоляции и материальных трудностей населения.

Вместе с тем, как отметили авторы доклада, "многие страны начали выполнять некоторые из рекомендованных ВОЗ стратегий по сглаживанию сбоев в работе служб". Речь идет, в частности, об определении приоритетных задач и переходе к консультированию пациентов онлайн, об изменении прежней практики назначения лекарств и обеспечения медицинскими материалами.