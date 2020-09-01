Япония намерена принять участие в работе международного фонда по вакцинам COVAX

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Японии планируют принять участие в работе международного механизма по обеспечению равного доступа для всех стран к вакцинам от коронавируса - COVAX. Об этом заявил во вторник японский министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като.

"Япония уже заключила базовые соглашения с рядом производителей на поставку вакцин, что позволит обеспечить запасы нашей страны, а также внести вклад в справедливое распределение вакцин между государствами с низким доходом", - передает слова главы ведомства телеканал NHK. Отмечается, что в настоящий момент японское министерство рассматривает возможный размер соответствующего вклада.

Ранее Япония подписала контракты с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Pfizer на поставку их экспериментальных вакцин. Фармкомпании должны будут предоставить стране по 120 млн доз своих препаратов.

Проектом COVAX управляют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI), Всемирная организация здравоохранения, а также транснациональные корпорации - производители вакцин, которые видят в этом инструменте дополнительный источник государственного финансирования.

Цель механизма состоит в инвестировании средств примерно в 12 различных вакцин и обеспечении к ним справедливого раннего доступа, когда они появятся на рынке. К концу 2021 года предполагается распределить при содействии COVAX около 2 млрд доз вакцины.