Поклонская по просьбе ООН соберет данные о прекращении Украиной доступа воды в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, представляющая Республику Крым в нижней палате российского парламента, соберет для ООН данные о прекращении подачи Украиной пресной воды в Крым, сообщила она в своем Telegram -канале.

Ранее 1 июня 2020 года Поклонская сообщала, что направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором просит организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды из Украины в Крым.

"Приятно удивлена конструктивной реакцией Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на мое обращение по нарушению украинской стороной прав человека в Крыму в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды… Более того, мне как заместителю председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам предложено сотрудничество с Департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа к воде в Крыму", - сообщила Поклонская.

Она отметила, что подготовила запрос к главе Республики Крым Сергею Аксенову для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с Организацией объединенных наций накануне юбилейной 75-й сессии Генеральной ассамблеи.