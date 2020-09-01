Бурятию включили в состав турмаршрута "Золотое кольцо Сибири"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Туристический маршрут "Золотое кольцо Сибири", разработанный томским отделением Русского географического общества (РГО), включит в себя регионы Сибирского федерального округа (СФО) и Республику Бурятию, вошедшую в конце 2018 года в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). От Забайкалья проекту пришлось отказаться, в том числе из-за сложной и дорогой логистики, сообщила ТАСС координатор проекта, член федеральной комиссии РГО по развитию туризма Юлия Калюжная.

Ранее сообщалось, что запуск маршрута планировался в июле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на сентябрь. При разработке проекта в него были включены все регионы Сибири, их на тот момент было 12.

"Когда маршрут был построен, мы вынуждены были отказаться от Забайкалья, поскольку там очень сложная и дорогая логистика. Несмотря на то, что Бурятия вместе с Забайкальем позднее были исключены из состава СФО, расставаться с ней нам было очень жалко, поскольку там запланирована довольно интересная часть маршрута. Там есть у нас и Улан-Удэ, и Байкал, и демонстрация национальных праздников, и гастрономия, поэтому мы Бурятию оставили в маршруте. Мы так и пишем: "Десять регионов СФО и Республика Бурятия", - сказала Калюжная.

В Бурятии путешественники посетят город Улан-Удэ, Иволгинский дацан, далее по маршруту - Байкал. "На берегу Байкала запланирован день отдыха, люди смогут насладиться природой, у них будет рыбалка, также по желанию туристы могут покататься на катамаранах. А дальше они направляются в Иркутскую область", - пояснила Калюжная.

О проекте

"Золотое кольцо Сибири" - проект всесибирского туристического маршрута, разработанный томским отделение РГО, его курирует проект полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Суть проекта в том, чтобы соединить все регионы Сибирского федерального округа единым обзорным туристским маршрутом, который позволит получить цельное представление о Сибири. Максимальная длина маршрута - 10 тыс. км. Путешествие проходит на наземном и воздушном транспорте, для туристов предусмотрены гостиницы.

Проект "Золотое кольцо Сибири" был инициирован комиссией РГО по развитию туризма в 2016 году, в 2018 году он был поддержан Фондом президентских грантов. С января 2018 года реализуется межрегиональный грантовый проект "Образовательный туризм как инструмент патриотического воспитания и социальной адаптации российской молодежи".

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа (СФО) в Дальневосточный (ДФО).